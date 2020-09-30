نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض مستلزمات الأسرة والمدارس بالقاهرة يوم 2 أكتوبر في المقال التالي
واضاف المحافظ ان أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سيقومون بعرض منتجاتهم المصنعة داخل مصر بايدي وعقول مصرية تنافس جودة واسعار المنتجات المستوردة، مشيرا إلى دعم الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
وتبدأ فاعليات المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كببرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية .
يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق معرض مستلزمات الأسرة والمدارس بالقاهرة يوم 2 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.