الأوقاف : توزيع 866 ألف كيلو من لحوم الأضاحى بالمحافظات

قالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم توزيع 12 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعى، غدًا الخميس، فى محافظات الفيوم والمنيا ومرسى مطروح وشمال سيناء، بواقع 4 طن لمحافظة المنيا، و3 أطنان لمحافظتى الفيوم وشمال سيناء، وطنان لمحافظة مرسى مطروح.





وأكدت الأوقاف، فى بيان على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن توزيع الأضاحى يأتى للأسبوع الثامن على التوالى، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم 866 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبنى سويف والغربية والقليوبية والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ والإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء وشمال سيناء وقنا والبحر الأحمر ومطروح ودمياط وأسوان والسويس والأقصر والبحيرة. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، مضيفة: "نحن جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، كما نؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع".

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