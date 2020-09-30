الأوقاف: انطلاق دورة ICDL الثانية والعشرين السبت المقبل

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أسماء الملتحقين بالدورة الثانية والعشرين فى الحاسب الآلى (ICDL)، والتى تعقد بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، من السبت إلى الخميس المقبل.





وأكدت الأوقاف، فى بيان رسمى على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت، ضرورة التزام المتدرب بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجده بالأكاديمية. وأشارت إلى أن ذلك يأتى استمرارا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل، وفى إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة لمواكبة لغة العصر.

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