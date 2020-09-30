الحكومة : استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.





ووفقا لبيان مجلس الوزراء المنشور بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، وجه الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن هذا المشروع يعد واحدا من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدما على المستوى التكنولوجى فى مصر والقارة الإفريقية، ويأتى فى إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

وفى الوقت نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لمسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة فى تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال التطوير التى تتم فى أنحاء المحافظة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلك العمالة.

فى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الملموسة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الاستعدادات الحالية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مشيدا بمستوى الأداء الذى ظهر عند تفقده لمجمع الصالات، وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضى على مستوى عال من الإبهار والكفاءة، وكذلك قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولى سريان إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرا إلى قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، مؤكدا فى الوقت نفسه متابعة هذا الملف أولا بأول، بما يسهم فى التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التى تفقدها أمس الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد من الوزراء، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعى مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما فى أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتا فى الوقت نفسه إلى ضرورة البدء فى رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، نظرا لسوء حالته.

وفى سياق آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التى يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع فى الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفورى مع الظروف الطارئة المحتملة.