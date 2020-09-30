سفارة بريطانيا : السيسى وجونسون يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن جونسون تحدث أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورحبا بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر فى مجالات الأمن والتجارة.
وأعرب رئيس الوزراء البريطانى والرئيس السيسى عن اهتمامهما بشأن الأزمة فى ليبيا، وناقشا أهمية العمل سويا لمعالجة الوضع، كما رحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية فى مصر مؤخرا، فيما أشار رئيس الوزراء البريطانى فى هذا الصدد إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمى فى القاهرة.
وسلط جونسون الضوء على التعاون الإيجابى مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ، إذ تستعد الدولتين لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 فى جلاسكو العام المقبل.
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