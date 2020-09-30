قال الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه تم الانتهاء من أعمال تحويل المرافق الخاصة من بإعمال حفر مترو الهرم، مشيرا إلى أن أعمال الحفر ستتم فى القريب العاجل.





وأوضح والى فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أنه جار الآن عمليات اتخاذ المواقع وتجهيزها لتنزيل المعدات التى ستبدء الحفر قريبا، مؤكدا إلى أنه عند الإنتهاء من تجهيز مواقع العمل سيتم البدء فى الحفر. وأضاف رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق أن المرحلة الأولى من خط الهرم ستكون بطول 19 كيلو متر، تمتد من حى الأشجار بالسادس من أكتوبر وتنتهى فى محطة عمرو بن العاص بالملك الصالح. وأشار رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إلى أن موعد الانتهاء من تسليم مترو الهرم ستكون خلال 3 سنوات ونصف، موضحا أن الشركات المنفذة للمشروع جميعها مصرية، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تفاصيل أعمال الحفر لمترو الهرم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأنفاق لـ دوت الخليج: تجهيز مواقع حفر مترو الهرم ومدة المشروع 3 سنوات ونصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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