نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سليم عن ملتقى علماء بيطريين مصر: البداية الصحيحة لرفع شأن المهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، إن الهدف من الملتقى الأول لعلماء بيطريين مصر أن تكون البداية الصحيحة بمشاركة قامات من العلماء الأجلاء الذين نكن لهم جميعا كل التقدير والإحترام.

وأضاف"سليم" خلال الملتقى الأول لـ علماء بيطريين مصر 2020، الذي نظمه المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين إنه لآبد من خلال هذا الملتقى وضع أسس التعاون مع النقابة العامة لما يعلي من شأن المهنة ويضعها في المكانة اللائقة بها في المجتمع ويرفع من كفاءة الزملاء مهنيا وعلميا ونوضح أهيمتها للمجتمع والآثر الذي تحدثه على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول لـ«علماء بيطريين مصر 2020»، الذي نظمه المركز العلمي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة، بحضور العديد من المسئولين وعمداء كليات الطب البيطري.

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وحضر الملتقى كلا من: الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة، الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات - الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة السابق - الدكتور ممتاز شاهين رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانة نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية - الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - لواء طبيب فايز أباظة رئيس الشركة الوطنية للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة - مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة - الدكتورة منى سعيد محمود رئيس شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث - الدكتور حسين محمود محمد نائب رئيس جامعة بنها سابقا، الدكتور عبدالرحمن محمود الباجوري نائب رئيس جامعة المنوفية، الدكتور علاء السيد عبد الغفار نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور أحمد صابر الفيومي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، الدكتور علاء الدين الحسين عميد كلية الطب البيطري جامعة السادات، الدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، الدكتور وليد سنوسي علي عميد كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد، الدكتور محمد أحمد سعد رئيس معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، الدكتور محمد أحمد حجازي وكيل معهد بحوث التناسليات الحيوانية للتدريب والإرشاد.

وناقش الملتقى التوجهات الحديثة في الممارسات المهنية للطب البيطري وسبل التعاون بين المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين وبين تلك المراكز العلمية والبحثية لوضع إطار لتنمية المهارات المهنية والعامة للأطباء البيطريين ورفع مستواهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما سيتم مناقشة كيفية تأهيل مدربين بيطريين متخصصين في المجالات المختلفة للطب البيطري.

كما تم تفعيل برتوكول تعاون مشترك بين المركز العلمي للنقابة العامة وبين كافة جامعات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وأيضا مع معاهد البحوث المختلفة، حرصا من المركز العلمي على تقديم أفضل وأجود الدورات التدريبية وأيضا تخفيف الأعباء على الأطباء البيطريين وتقديم خدمة التدريب في جميع محافظات الجمهورية.

