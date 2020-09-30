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المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مسرح المنوعات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مسرح المنوعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة فعاليات البرنامج الإذاعي "مسرح المنوعات" في تمام الساعة الخامسة مساءً والذي يذاع على شبكة البرنامج العام كل يوم سبت في التاسعة مساءً. 

ويشارك في اللقاء أبناء حي الأسمرات في إطار توجيه التنمية الثقافية للمدن العمرانية الجديدة، ويجوب مسرح المنوعات الجامعات والمنشأت الشبابية وعدد من الهيئات على مدار العام.

كما يشارك في العرض مجموعة من الفنانين منهم "سلوى عثمان- رضا إدريس - أحمد صادق- محمود عامر - عواطف حلمي - عبير مكاوي - منير مكرم- نجاح حسن - لينا ونس"، والمطرب ياسر ريكا وفرقته الموسيقية والبرنامج من تقديم على مراد وإخراج تامر شحاته.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين في حلقات البرنامج.

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