عميد "ألسن عين شمس" تكرم الحاصلين على شهادات معتمدة من الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى عدد من طلاب الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، مشاركتهم الناجحة في البرنامج التدريبي الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة اعتبارا من شهر يونيو واستمر حتى منتصف أغسطس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستقبلت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عدد ١٢ من طلاب الدراسات العليا بقسمى اللغة الإنجليزية والفرنسية، لتكريمهم بعد إستلامهم شهادات معتمدة من الأمم المتحدة بعد مشاركتهم الناجحة في البرنامج التدريبي الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة.

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وأوضحت أ.د د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن البرنامج شمل تنظيم سلسلة ورش تدريبية عن بعد من خلال برنامج Microsoft teams تهدف إلى تطوير مهارات الترجمة الفورية من وإلى العربية لدى طلاب الكلية وتعريفهم بخصائص الترجمة في الأمم المتحدة التي تتطلب قدرات ومواصفات خاصة في المترجم في ضوء "الامتحانات التنافسية" المزمع الإعلان عنها خلال عام 2021 لاختيار عدد من المترجمين الفوريين للعمل بمؤسسات ومقرات الأمم المتحدة حول العالم، مشيرة إلى أنه يعمل حاليا في مختلف مؤسسات الأمم المتحدة عدد من خريجي قسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية بكلية الألسن.

وأشار أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن عملية التدريب أشرف عليها من جانب منظمة الأمم المتحدة عدد من كبار المترجمين الفوريين بمقر المنظمة في نيويورك من جنسيات مختلفة وشارك فيه 12 طالبا من طلاب الدراسات العليا بقسمي اللغة الإنجليزية والفرنسية.

ووفقا للاتفاق المسبق مع إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة فقد تم تسليم الطلاب المشاركين في التدريب شهادات معتمدة من المنظمة الدولية تفيد اجتيازهم للبرنامج التدريبي بنجاح.