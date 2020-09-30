محافظ القاهرة : تخفيض تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لـ236 درجة

وأوضح بيان لمحافظة القاهرة نشر على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن ذلك سيتم طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها على أن يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية الآتية:
"روض الفرج، الساحل، شبرا، الشرابية، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، شرق م نصر، منشأة ناصر، مصر الجديدة غرب القاهرة، عابدين، وسط القاهرة، باب الشعرية، الوايلى، السيدة زينب، مدارس الإسمرات فقط، مصر القديمة، غرب مدينة نصر".
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد عمل دراسة ميدانية لحصر الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية للصف الأول الثانوى.
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