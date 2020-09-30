وكالة الفضاء المصرية تزيح الستار عن تمثال يورى جاجارين

أزاحت وكالة الفضاء المصرية الستار عن التمثال النصفى لـ"يورى جاجارين"، أول رائد فضاء فى التاريخ، فى إطار التحضيرات لاستئناف فعاليات عام "مصر – روسيا 2020"، والذى يمتد حتى عام 2021.





التمثال من صنع النحات إليكسى ليونوف، ومن إهداء الحكومة الروسية بناء على مبادرة من المركز الثقافى الروسى فى القاهرة والصندوق الروسى الخيرى الدولى "حوار الثقافات –عالم واحد"، بحضور الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى، لوكالة الفضاء المصرية وجيورجى بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية وأليكسى تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر.

تضمنت الاحتفالية التى أقيمت اليوم الأربعاء، وحضرها عدد من العلماء والدبلوماسيون الروس والإعلام المصرى والروسى، عرضا لفيلما وثائقيا باللغة العربية عن زيارة جاجارين لمصر حيث استقبله الشعب المصرى ومنحه الرئيس عبدالناصر قلادة النيل، لى جانب إقامة معرض الصور الفوتوغرافية عن إنجازات الفضاء الروسى، وعرضاً عن نشاط وكالة الفضاء المصرية قدمه الدكتور محمد العراقى.

وأكد الدكتور محمد القوصى، خلال الاحتفالية، قوة العلاقات المصرية الروسية، مستشهدا بالسد العالى وبعض المنشآت التى تم إنجازها خلال فترة الستينات، إلى جانب الدعم فى حرب أكتوبر، فضلا عن المشروعات الحديثة مؤخرا كمحطة الضبعة النووية، التى أصبحت شاهدا على عمق العلاقات المصرية الروسية.

وأعرب "بوريسينكو" عن أمله فى أن يصبح تمثال يورى جاجارين فى مصر رمزا آخر للصداقة بين الشعبين الروسى والمصرى، وعبر عن شكره للشعب المصرى الذى يحتفظ بذكريات طيبة عن يورى جاجارين وعهد الشراكة الوثيقة بين البلدين، لافتا الى أن روسيا ومصر اليوم لا تزالا تطوران التعاون الوثيق بينهما، وتحقيق انجازات جديدة من خلال التعاون المشترك.

ونقل أليكسى تيفانيان تحية من روسلان بايراموف، رئيس الصندوق الروسى الخيرى الدولى، والذى أشار إلى المعنى الرمزى فى افتتاح التمثال خلال عام التعاون الإنسانى المصرى الروسى، مؤكدا أن ما حققه جاجارين أول رائد فضاء فى التاريخ يعد إنجازا علميا عظيما فى القرن الـ20، والذى أتاح لشعوب العالم التعرف على المجهول فى الفضاء الخارجى.