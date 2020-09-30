جيهان البطوطى أول قاضية بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وتم نظر توزيع العمل للعام القضائى 2020-2021.





وفى سابقة هى الأولى من نوعها، تم اختيار القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ضمن تشكيل المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، مع المستشار أحمد شوقى غزالة، رئيس محكمة الاستئناف بمأمورية القاهرة الجديدة، لتكون بذلك أول قاضية تشغل هذا المنصب، وهو ما يمثل إنجازا جديدا وإضافة لمسيرة نجاح المرأة المصرية فى القضاء المصرى، ويعد خطوة جديده نحو تمكين المرأة ووضعها فى المكانة التى تناسب كفاءتها. يأتى ذلك فى ظل الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات.

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