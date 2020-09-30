تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تطوير مدينة العريش.. تعرف عليها

تستعد شمال سيناء لانطلاق المرحلة الثانية لمدينة العريش، والتي تشمل منطقة الكورنيش والطريق الدولي الساحلي والمدخل الغربي للمدينة لإعادة المظهر الحضاري والسياحي لعاصمة شمال سيناء ، بعد تطوير 5 ميادين رئيسية ضمن المرحلة الأولى من خطة التطوير الشاملة.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء أن خطة تطوير منطقة كورنيش العريش والطريق الساحلية الممتد من حي المساعيد حتى ديوان عام المحافظة ستلبى كافه تطلعات أهالي المدينة وزوارها وستُعيد إليها المظهر السياحي الذي تتميز به مدينة العريش .

وأضاف محافظ شمال سيناء أن المرحلة الثانية من تطوير عاصمة شمال سيناء تشمل تطوير منطقة ممشى الكورنيش بالكامل بداية من منطقة شاطيء المساعيد حتى منطقة شاطئ غرناطة والشارع الساحلي "البحر" ومدخل العريش "الرئيسي" الغربي بصورة حضارية شاملة .

واوضح المحافظ أنه رفض مخططًا تقليديًا لتطوير ممشى كورنيش العريش ، سبق وقدمته إحدى الشركات لكونه لا يتناسب مع المرحلة الأولى من خطة التطوير ولا يلبي متطلبات وطموحات أهالي شمال سيناء في إضفاء لمسة جمالية تتماشى مع طبيعة مدينة العريش السياحية .

وأكد المحافظ أن التصميم الجديد الذي سيتم تنفيذه قريبا ، سيراعى كافه تطلعات أهالي العريش ، حيث سيضم أماكن تسوق وترفيه متنوعه وتناسق في التصميم مع البيئه المحيطه ، وسينقل المدينة إلى مصاف المدن السياحية المتميزة .

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ولفت محافظ شمال سيناء إلى أن تدشين المرحله الثانية من تطوير وتحميل مدخل مدينة العريش الغربي وممشى الكورنيش البحري والطريق الساحلي بمسافة تصل لنحو 10 كم سيتم خلال الفترة القريبة القادمة وقبل نهاية العام الحالي 2020 بمتابعة مستمرة من قبل اللواء هشام الخولي نائب المحافظ لأعمال التنفيذ لسرعة الإنتهاء منها وافتتاحها خلال إحتفالات العيد القومي للمحافظة .

وقال المحافظ أن مدينة العريش ستشهد بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصار أكتوبر افتتاح 5 ميادين رئيسية بعد تطويرها ورفع كفاءتها هى، ميدان الشهداء "الساعة سابقا"، وميدان بنك القاهرة، وميدان مسجد النصر، وميدان السادات" الرفاعي" ، وميدان ميناء العريش البحري .

واكد "شوشه" أن هذه الميادين جاءت ضمن المرحلة الأولى من خطة تطوير مدينة العريش لجانب رفع كفاءة المحاور الحيوية والشوارع الرئيسية المؤدية إليها مرورا بمنطقة وسط المدينة بدءا من منطقة الخلفاء الراشدين وحتى مسجد الرفاعي .

وتابع ، إنه جارى الانتهاء من آخر الإنشاءات المقررة فى ميدان ميناء العريش وتشمل تركيب الأرصفة والبلدورات والتشجير وإنشاء النافورة وحائط جدارى به العديد من اللوحات الفنية التى تعتبر توثيقا وتخليدا لتراث سيناء وذكرى النصر العظيم ولوحات تخلد ذكرى شهداء مصر فى الحرب على الإرهاب.