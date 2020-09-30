الفرقاء الليبيون يتوصلون إلى توصيات تعتمد بناء الثقة ونبذ العنف والأمم المتحدة تشيد بدور مصر

أوصى المشاركون في المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدي حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة الليبية والتي استضافتها مدينة الغردقة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يومي 28 و29 سبتمبر الجاري بالإسراع في عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل .

وأكد بيان صادر عن المشاركين في ختام جولة الحوار، ان روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة سادت هذه الجولة التي ناقشت عددا من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة ومنها تدابير بناء الثقة ، والترتيبات الأمنية في المنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة في ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالإضافة الى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية .

واتفق المشاركون على ضرورة الإفراج الفوري عن كل محتجز على الهوية دون أية شروط أو قيود واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبيل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية ، وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب .

وأكدوا على ضرورة الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

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وقام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة في ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، وأهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية الى اللجنة المشتركة 5+5 واعطائه الأولوية لتقييم الموقف بجميع جوانبه ودراستها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير .

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن دعمها لليبيا وامتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية كما قدرت جهود أعضاء الوفدين الليبيين مرحبه بالنتائج التي تم التوصل إليها .

كما أعربت البعثة عن أملها بأن يسهم هذا التطور الإيجابي فى تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب .