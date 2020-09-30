تحويل المخلفات الصلبة لطاقة.. تفاصيل التعاون بين "الإنتاج الحربي" والشركات السويدية

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأنه تم أيضا الإشارة خلال اللقاء إلى زيارة وفد شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) إلى دولة السويد لشركة (AXIS) للتفتيش والتدريب على معدات المنظومة الأمنية الواردة لمشروع تحديث أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم لمفيض قناطر إسنا (المرحلة الأولى)، إحدى المشروعات القومية الهامة التي تشارك وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذها.
من جانبه أشاد السيد يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية في مصر كما أثنى على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى، وأعرب عن رغبة العديد من الشركات السويدية بحث سبل التعاون المستقبلية مع الإنتاج الحربي، وحرص هذه الشركات على توسيع نشاطها في السوق المصرية خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية واهتمام الدولة المصرية المتنامي بقطاع تحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة والاهتمام بقطاع التنقل الكهربائي، كما أشار إلى أن مصر تعد السوق الثاني على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة لوجود الأخشاب السويدية على أرضها، كما أوضح أنه توجد لديهم شركات تعمل في تنقية ومعالجة وتطهير المياه.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تكثيف اللقاءات والمشاورات بين المتخصصين من الإنتاج الحربي والشركات السويدية المخطط التعاون معها خلال الفترة المقبلة، بما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.
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