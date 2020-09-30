السفارة البريطانية: السيسي وجونسون يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما لإبرام اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن.
وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان اليوم - أن جونسون تحدث أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورحبا بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات الأمن والتجارة.
وأعرب رئيس الوزراء والرئيس السيسي عن اهتمامهما بشأن الأزمة في ليبيا، وناقشا أهمية العمل سويًا لمعالجة الوضع.
كما رحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية في مصر مؤخرا، فيما أشار رئيس الوزراء البريطاني فى هذا الصدد إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمي في القاهرة.
وسلط جونسون الضوء على التعاون الإيجابي مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ، حيث تستعد الدولتين لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو العام المقبل.
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