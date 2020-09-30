غدا.. وزارة الهجرة تطلق رسميا مبادرة اتكلم مصري لأبناء المصريين بالخارج

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا الخميس، فعالية الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري"، التي تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعى الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري، خاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومى، لتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها.

وتشهد الفعالية حضور كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكتاب الرأي.

وتتضمن الفعالية عرض فيلم قصير عن الجيل الثاني من أبناء طيور مصر المهاجرة في الخارج، كذلك استعراض لتطبيق "اتكلم مصري" تعرضه داليا إبراهيم، رئيسة مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، يحتوى على شرح لتفاصيل التطبيق والمادة التعليمية والترفيهية المبنية على فكرة الهوية المصرية، والشكل الذي ستقدم به للفئة المستدفة في المبادرة، هذا بالإضافة لعرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة بجهود الوزارة في تنفيذ برنامج "اتكلم مصري" بالتعاون مع شركة BRanderia، وتختتم الفعالية بالفيديو الترويجي القصير الذي يقدمه النجم العالمي مينا مسعود، سفير المبادرة.

ويعتبر الهدف الأساسى من مبادرة "اتكلم مصرى" تعليم اللغة العربية بشكلها المصرى البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين فى الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.