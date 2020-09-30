"مصر الخير" تقدم 520 ألف خدمة طبية خلال 545 قافلة

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أحمد جودة - القاهرة - استطاعت مؤسسة مصر الخير تسيير ما يزيد عن 545 قافلة طبية منذ عام 2010 وحتى الآن قدمت من خلالها ما يزيد عن 520 ألف خدمة طبية للمستحقين في مختلف نجوع وقري الجمهورية، حيث أجرى عمليات إعادة البصر لما يزيد عن 25 الف مستحق و70 الف خدمة طبية لطلاب المدارس وغيرهم.
ويشارك قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير حاليا في المبادرات الرئاسية للكشف عن الامراض المزمنة مثل الكوليسترول وتقديم العلاج الطبي للمرضي.
وقالت الاستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم، أن المؤسسة بدأت في تسيير القوافل الطبية منذ عام 2010، حيث كان لها أثر كبير في تحسين مستوي صحة المستحقين بالقري النائية والمناطق المحرومة التي يتم تنفيذ القوافل الطبية بها وساهمت في تغير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم وإسترداد قدرتهم علي العمل مما أعطاهم الفرصة للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر وأعادتهم للحياة بشكل طبيعي، حيث قامت القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير بالكشف علي اكثر من 150 الف مستحق منذ عام 2016 حتي عام 2019 وقامت بتقديم خدمات لكافة المستحقين من مختلف الأعمار بداية من الكشف الطبي واعطاء الأدوية الطبية المناسبة لكل مستحق وفقا للتشخيص الطبي.
وأشارت الجوهري إلى أن مؤسسة مصر الخير من المؤسسات الرائدة في خدمات ما بعد القوافل الطبية وهى الخدمات الأهم بالنسبة للمواطنين، حيث تتمثل في إجراء التحاليل الطبية والأشعة المتخصصة والعمليات الجراحية وخاصة عمليات القرنية والتي اعادت البصر لأكثر من 25 الف مستحق من الفئات الاولي بالرعاية في مختلف محفظات مصر، وأضافت وامتدت أفرع القوافل الطبية حتي تصل الي أبنائنا من ذوي الأحتياجات الخاصة وتأهيلهم للعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع من خلال تركيب أطراف صناعية لمن يحتاجها منهم وتقديم كراسي متحركة وسماعات في مختلف مراحلهم العمرية.
وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمصر الخير ان المؤسسة قدمت خدمات طبية لطلاب المدارس وخصتهم بعدد من القوفل الطبية قدمت خلالها أكثر من 70 الف خدمة طبية وحرصت على إنشاء ملف طبي لكل تلميذ لمتابعة حالته الصحية للتغلب على مشكلة عدم وجود تاريخ مرضي لمعظم المصريين أيضا كان لمؤسسة مصر الخير السبق بإتخاذ الخطوة الأولي للمشاركة المجتمعية في برنامج وطني نحو قري خالية من فيروس سي حيث تم مسح أكثر من 40 الف مستحق وتحقق الشفاء بنسبة 86% واستطاعت القوافل الطبية للمؤسسة
وأشارت الجوهري الى أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تسيير 545 قافلة منذ 2010 قدمت خلالها 526 الف خدمة طبية منها ما يزيد عن 44227 عمليات إعادة إبصار و3122 عمليات جراحية كبيرة مختلفة ومنها ايضا 130 عمليه لذوي الاحتياجات الخاصة و880 عملية جراحية للاطفال الصغار مادون سن المدرسة و250 عملية جراحية لطلاب المدارس كما استطاعت المؤسسة عمل مسح ل 42 الف مستحق للكشف عن فيروس سي وبحمد الله تم شفاء 1780 مستحق تم تقديم العلاج لهم.
كما قدم قطاع الصحة أكثر من 400 ألف خدمة لمستحقي القوافل الطبية منذ عام 2016 وحتي الأن حيث زارت القوافل الطبية الأغلبية الكبري من محافظات الجمهورية حتي شمال سيناء لافتة إلى سعي المؤسسة إلى مزيد من التوسع في تقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات المستحقة من خلال التبرعات التى يقدمها مختلف فئات القادرين ومؤسسات المجتمع لمساعدة المرضي المستحقين في النجوع والقري وفي المناطق النائية بجميع أنحاء الجمهورية
وقالت الجوهري إنه وفقا للمبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة تخوض المؤسسة حملة للكشف المبكر عن الكولسترول وهذا الحدث لم يسبق تنفيذه من قبل.
وأضافت أنه تم البدأ في تنفيذ القوافل للكشف عن الكوليستيرول بمحافظة أسيوط حيث تم الكشف علي ٢١٢٣ مستحق وتقديم العلاج لعدد ٢٠٧١ مستحق وجاري استكمال الكشف وعمل الفحوصات وتقديم العلاج للمرضي في المحافظتين وفق برنامج زمني خلال سبتمبر الجاري واكتوبر القادم
وأيضا ضمن المبادرات الرئاسية سوف يتم تنفيذ قوافل رمد بمحافظة قنا قريتي السمطا ونجع سعيد خل شهر اكتوبر القادم ضمن مبادرة حياة كريمة استكمالا للإنجازات التي حققتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2019 حتي يومنا حيث نفذت 62 قافلة(44 قافلة شاملة ورمد - 18 قافلة عمليات رمد) تم خلالها الكشف علي ما يزيد عن 16500 مستحق مع تقديم 40719 خدمة طبية في محافظات (أسيوط – المنيا – قنا – سوهاج ).
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