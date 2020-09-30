"القوى العاملة": 9 فرص عمل جديدة وحل 200 شكوى عمالية  للمصريين بالإمارات

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، اسهم في توفير 9 فرص للعمل، منها اعتماد 5 تأشيرات عمل، فضلا عن حل 9 شكوي عمالية وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان تلقي تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقات ها وحل مشاكلها أولا بأول .

وأشار إلى أنه بمتابعة التقرير مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوي، تم تسوية 9 شكاوى منها وديا ، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 11 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 200 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بلغت 100 زيارة لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن الرد علي 100 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف .

