نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القوى العاملة": 9 فرص عمل جديدة وحل 200 شكوى عمالية للمصريين بالإمارات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، اسهم في توفير 9 فرص للعمل، منها اعتماد 5 تأشيرات عمل، فضلا عن حل 9 شكوي عمالية وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان تلقي تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقات ها وحل مشاكلها أولا بأول .
وأشار إلى أنه بمتابعة التقرير مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 21 شكوي، تم تسوية 9 شكاوى منها وديا ، وشكوى تم تحويلها للقضاء، ومازال هناك 11 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 200 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عن العمل عن بعد طبقا للإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وزيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بلغت 100 زيارة لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن الرد علي 100 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "القوى العاملة": 9 فرص عمل جديدة وحل 200 شكوى عمالية للمصريين بالإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.