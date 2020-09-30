نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يقرر تخفيض درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة لعام 2020/2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ من ٢٤٤ درجة الي ٢٣٦ درجة وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط، طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها علي ان يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية الاتية (روض الفرج - الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر - منشأة ناصر - مصر الجديدة- غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - باب الشعرية - الوايلي- السيدة زينب - مدارس الإسمرات فقط - مصر القديمة- غرب مدينة نصر ).

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، انه تم اتخاذ هذا القرار بعد عمل دراسة ميدانية لحصر الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية للصف الاول الثانوي.

محافظ القاهرة يهنئ القوات المسلحة بالذكرى الـ47 على نصر أكتوبر

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة مرور ٤٧ عام على نصر أكتوبر العظيم ، مؤكدا على أهمية دور القوات المسلحة على مدار التاريخ ليس فقط في تأمين الحدود ولكن في كافة مجالات التنمية بانحاء الجمهورية .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة السيد المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد والسادة النواب ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين خلال الفترة القادمة من خلال عقد لقاءات معهم لحل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم عند الحصول على الخدمات المختلفة حتي يشعر المواطن باهتمام الدولة به.