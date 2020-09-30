نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة يكرم فريق عمل البوابة الجغرافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فريق عمل البوابة الجغرافية بمحافظة القاهرة تقديرًا لما بذلوه من جهد في عمل مشروع البوابة الجغرافية، مما أدى لحصولها على المركز الأول كأفضل مشروع في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية لقطاع المحليات، وذلك بالتعاون مع شركة ايزرى شمال شرق إفريقيا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة هي أول محافظة على مستوى الجمهورية قامت بإنشاء البوابة الجغرافية بهدف مشاركة البيانات المكانية مع الإدارات المختلفة والأحياء وكافة الجهات العاملة فى قطاع المحليات، كما يسهم المشروع في تسهيل نشر البيانات وتعميمها وتوفير العديد من التطبيقات المتميزة ومؤشرات الأداء مما يسهم فى تطوير العمل بالمحافظة ومشاركة البيانات بين الأحياء المختلفة وتجميعها فى المركز الرئيس بالمحافظة لاتخاذ القرار الصحيح بشأنها.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة العمل في المحليات وتذليل كافة المعوقات لتقديم خدمة أسهل لكافة المواطنين.

ويشتمل المشروع على العديد من التطبيقات منها تطبيق المباني الآيلة للسقوط وتطبيق المباني التراثية وتطبيق أملاك المحافظة وحصر الأكشاك والمدارس وغيرها من التطبيقات التى تسهم فى تسهيل دورة العمل بالمحافظة.