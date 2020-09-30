خلال 545 قافلة طبية .. مصر الخير تجرى جراحات إعادة البصر لـ25 ألف مستحق

ويشارك قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير حاليا فى المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة مثل الكوليسترول وتقديم العلاج الطبى للمرضى.

وقالت عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير فى بيان اليوم، إن المؤسسة بدأت فى تسيير القوافل الطبية منذ عام 2010، إذ كان لها أثر كبير فى تحسين مستوى صحة المستحقين بالقرى النائية والمناطق المحرومة التى يتم تنفيذ القوافل الطبية بها وساهمت فى تغير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم على العمل مما أعطاهم الفرصة للمشاركة فى تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر وأعادتهم للحياة بشكل طبيعى، إذ كشفت القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير على أكثر من 150 ألف مستحق منذ عام 2016 حتى عام 2019 وقدمت خدمات لكل المستحقين من مختلف الأعمار، بداية من الكشف الطبى واعطاء الأدوية الطبية المناسبة لكل مستحق وفقا للتشخيص الطبى.



وأشارت الجوهرى إلى أن مؤسسة مصر الخير من المؤسسات الرائدة فى خدمات ما بعد القوافل الطبية وهى الخدمات الأهم بالنسبة للمواطنين إذ تتمثل فى إجراء التحاليل الطبية والأشعة المتخصصة والعمليات الجراحية وخصوصا عمليات القرنية والتى أعادت البصر لأكثر من 25 الف مستحق من الفئات الاولى بالرعاية فى مختلف محافظات مصر.

وأضافت: "وامتدت أفرع القوافل الطبية حتى تصل الى أبنائنا من ذوى الأحتياجات الخاصة وتأهيلهم للعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع من خلال تركيب أطراف صناعية لمن يحتاجها منهم وتقديم كراسى متحركة وسماعات فى مختلف مراحلهم العمرية".

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بـ"مصر الخير" أن المؤسسة قدمت خدمات طبية لطلاب المدارس وخصتهم بعدد من القوفل الطبية قدمت خلالها أكثر من 70 ألف خدمة طبية وحرصت على إنشاء ملف طبى لكل تلميذ لمتابعة حالته الصحية للتغلب على مشكلة عدم وجود تاريخ مرضى لمعظم المصريين أيضا كان لمؤسسة مصر الخير السبق باتخاذ الخطوة الأولى للمشاركة المجتمعية فى برنامج وطنى نحو قرى خالية من فيروس سى حيث تم مسح أكثر من 40 ألف مستحق وتحقق الشفاء بنسبة 86% واستطاعت القوافل الطبية للمؤسسة.

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وأشارت الجوهرى إلى أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تسيير 545 قافلة منذ 2010 قدمت خلالها 526 ألف خدمة طبية منها ما يزيد عن 44227 عمليات إعادة إبصار، و3122 عمليات جراحية كبيرة مختلفة، ومنها أيضا 130 عمليه لذوى الاحتياجات الخاصة و880 عملية جراحية للأطفال الصغار ما دون سن المدرسة، و250 عملية جراحية لطلاب المدارس، كما استطاعت المؤسسة عمل مسح لـ 42 ألف مستحق للكشف عن فيروس سى، وتم شفاء 1780 مستحقا قدم العلاج لهم.

كما قدم قطاع الصحة أكثر من 400 ألف خدمة لمستحقى القوافل الطبية منذ عام 2016 وحتى الآن إذ زارت القوافل الطبية الأغلبية الكبرى من محافظات الجمهورية حتى شمال سيناء، لافتة إلى سعى المؤسسة إلى مزيد من التوسع فى تقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات المستحقة من خلال التبرعات التى يقدمها مختلف فئات القادرين ومؤسسات المجتمع لمساعدة المرضى المستحقين فى النجوع و القرى وفى المناطق النائية بجميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الجوهرى إنه وفقا للمبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة تخوض المؤسسة حملة للكشف المبكر عن الكولسترول وهذا الحدث لم يسبق تنفيذه من قبل.



وأضافت أنه تم البدء فى تنفيذ القوافل للكشف عن الكوليستيرول بمحافظة أسيوط إذ تم الكشف على 2123 مستحقا وتقديم العلاج لـ 2071 مستحقا، وجار استكمال الكشف وعمل الفحوصات وتقديم العلاج للمرضى فى المحافظتين وفق برنامج زمنى خلال سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.

وأيضا ضمن المبادرات الرئاسية سوف يتم تنفيذ قوافل رمد بمحافظة قنا قريتى السمطا ونجع سعيد خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن مبادرة "حياة كريمة" استكمالا للإنجازات التى حققتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2019 حتى يومنا إذ نفذت 62 قافلة "44 قافلة شاملة ورمد، 18 قافلة عمليات رمد" تم خلالها الكشف على ما يزيد عن 16500 مستحق مع تقديم 40719 خدمة طبية فى محافظات "أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج".