خلال 545 قافلة طبية .. مصر الخير تجرى جراحات إعادة البصر لـ25 ألف مستحق

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ويشارك قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير حاليا فى المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة مثل الكوليسترول وتقديم العلاج الطبى للمرضى.
وقالت عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير فى بيان اليوم، إن المؤسسة بدأت فى تسيير القوافل الطبية منذ عام 2010، إذ كان لها أثر كبير فى تحسين مستوى صحة المستحقين بالقرى النائية والمناطق المحرومة التى يتم تنفيذ القوافل الطبية بها وساهمت فى تغير حياة الكثير من المستحقين بعد تعافيهم واسترداد قدرتهم على العمل مما أعطاهم الفرصة للمشاركة فى تنمية مجتمعاتهم بشكل فعال ومؤثر وأعادتهم للحياة بشكل طبيعى، إذ كشفت القوافل الطبية بمؤسسة مصر الخير على أكثر من 150 ألف مستحق منذ عام 2016 حتى عام 2019 وقدمت خدمات لكل المستحقين من مختلف الأعمار، بداية من الكشف الطبى واعطاء الأدوية الطبية المناسبة لكل مستحق وفقا للتشخيص الطبى.
وأشارت الجوهرى إلى أن مؤسسة مصر الخير من المؤسسات الرائدة فى خدمات ما بعد القوافل الطبية وهى الخدمات الأهم بالنسبة للمواطنين إذ تتمثل فى إجراء التحاليل الطبية والأشعة المتخصصة والعمليات الجراحية وخصوصا عمليات القرنية والتى أعادت البصر لأكثر من 25 الف مستحق من الفئات الاولى بالرعاية فى مختلف محافظات مصر.
وأضافت: "وامتدت أفرع القوافل الطبية حتى تصل الى أبنائنا من ذوى الأحتياجات الخاصة وتأهيلهم للعيش بصورة طبيعية داخل المجتمع من خلال تركيب أطراف صناعية لمن يحتاجها منهم وتقديم كراسى متحركة وسماعات فى مختلف مراحلهم العمرية".
وأوضحت رئيس قطاع الصحة بـ"مصر الخير" أن المؤسسة قدمت خدمات طبية لطلاب المدارس وخصتهم بعدد من القوفل الطبية قدمت خلالها أكثر من 70 ألف خدمة طبية وحرصت على إنشاء ملف طبى لكل تلميذ لمتابعة حالته الصحية للتغلب على مشكلة عدم وجود تاريخ مرضى لمعظم المصريين أيضا كان لمؤسسة مصر الخير السبق باتخاذ الخطوة الأولى للمشاركة المجتمعية فى برنامج وطنى نحو قرى خالية من فيروس سى حيث تم مسح أكثر من 40 ألف مستحق وتحقق الشفاء بنسبة 86% واستطاعت القوافل الطبية للمؤسسة.
وأشارت الجوهرى إلى أن مؤسسة مصر الخير استطاعت تسيير 545 قافلة منذ 2010 قدمت خلالها 526 ألف خدمة طبية منها ما يزيد عن 44227 عمليات إعادة إبصار، و3122 عمليات جراحية كبيرة مختلفة، ومنها أيضا 130 عمليه لذوى الاحتياجات الخاصة و880 عملية جراحية للأطفال الصغار ما دون سن المدرسة، و250 عملية جراحية لطلاب المدارس، كما استطاعت المؤسسة عمل مسح لـ 42 ألف مستحق للكشف عن فيروس سى، وتم شفاء 1780 مستحقا قدم العلاج لهم.
كما قدم قطاع الصحة أكثر من 400 ألف خدمة لمستحقى القوافل الطبية منذ عام 2016 وحتى الآن إذ زارت القوافل الطبية الأغلبية الكبرى من محافظات الجمهورية حتى شمال سيناء، لافتة إلى سعى المؤسسة إلى مزيد من التوسع فى تقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات المستحقة من خلال التبرعات التى يقدمها مختلف فئات القادرين ومؤسسات المجتمع لمساعدة المرضى المستحقين فى النجوع و القرى وفى المناطق النائية بجميع أنحاء الجمهورية.
وقالت الجوهرى إنه وفقا للمبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة تخوض المؤسسة حملة للكشف المبكر عن الكولسترول وهذا الحدث لم يسبق تنفيذه من قبل.
وأضافت أنه تم البدء فى تنفيذ القوافل للكشف عن الكوليستيرول بمحافظة أسيوط إذ تم الكشف على 2123 مستحقا وتقديم العلاج لـ 2071 مستحقا، وجار استكمال الكشف وعمل الفحوصات وتقديم العلاج للمرضى فى المحافظتين وفق برنامج زمنى خلال سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل.
وأيضا ضمن المبادرات الرئاسية سوف يتم تنفيذ قوافل رمد بمحافظة قنا قريتى السمطا ونجع سعيد خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن مبادرة "حياة كريمة" استكمالا للإنجازات التى حققتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2019 حتى يومنا إذ نفذت 62 قافلة "44 قافلة شاملة ورمد، 18 قافلة عمليات رمد" تم خلالها الكشف على ما يزيد عن 16500 مستحق مع تقديم 40719 خدمة طبية فى محافظات "أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج".
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