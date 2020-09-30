صور.. النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

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وتضمن البرتوكول توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمى والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد فى علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية.
اتفق الطرفان على التعاون لمدة عامين قابلة للتجديد فى مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة، والعاملين بها، سواء الأعضاء والإداريُّون، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمى فى المجالات الإدارية والإجرائية بالنيابة العامة واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى كشف الجريمة، فى إطار خطة زمنية يجرى تقويم المتدربين بعد انتهائها، على أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تضطلع برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، و تذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك، وتقدم نتائج تقويم المتدربين إلى "النيابة العامة"، لإصدار شهادات لمن اجتاز الدورات التدريبية بنجاح.
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