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صور.. النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

0 نشر
حسام عبدالله 2020-09-30 15:34 0 تبليغ

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وقالت النيابة العامة، فى بيان، إن ذلك يأتى فى إطار سعيها إلى الارتقاء بأعضائها والإداريين، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث، بالتعاون المثمر مع "الأكاديمية الوطنية للتدريب" المعنية بتأهيل وتطوير العنصر البشرى المصرى وصناعة قادة المستقبل، عن طريق تحليل وتلبية الاحتياجات التدريبية بحلول مبتكرة إبداعية فى مختلف المجالات.
النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

 

وتضمن البرتوكول توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمى والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد فى علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية.

النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

 

ويشمل إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة  تطويرًا للعمل الإدارى بالنيابة العامة؛ بالاستفادة من إمكانات "المركز الإقليمى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى" بالأكاديمية الوطنية للتدريب مواكبةً لإستراتيجية الدولة المصرية، فى التوجه إلى التحول الرقمى بكل مؤسساتها.
النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
النيابة العامة تعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

 

اتفق الطرفان على التعاون لمدة عامين قابلة للتجديد فى مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة، والعاملين بها، سواء الأعضاء والإداريُّون، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمى فى المجالات الإدارية والإجرائية بالنيابة العامة واستخدامات الذكاء الاصطناعى فى كشف الجريمة، فى إطار خطة زمنية يجرى تقويم المتدربين بعد انتهائها، على أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تضطلع برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، و تذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك، وتقدم  نتائج تقويم المتدربين إلى "النيابة العامة"، لإصدار شهادات لمن اجتاز الدورات التدريبية بنجاح.

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