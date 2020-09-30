صور.. محافظ الفيوم يشهد عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، تسليم وبدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية بالمحافظة، بهدف حماية المستهلك وضبط الأسواق، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور وائل جلال مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، كما شهد سيارة أطفال بلا مأوى التابعة للتضامن الاجتماعى، لمتابعة أعمالها، بحضور الأ إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم.





وأشار محافظ الفيوم إلى بدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك بالمحافظة، لافتا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز حماية المستهلك، لتفعيل عمل الجهاز بشكل أكبر لخدمة مواطنى الفيوم، لضبط الأسواق وحل المشاكل التى يتعرض لها الجمهور خلال عملية البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، لضمان جودة المنتجات واسعارها، بالتنسيق مع مديريات الخدمة ومباحث التموين.

وأوضح محافظ الفيوم أن الهدف من تلك السيارات هو التدخل السريع لحل مشاكل المواطنين الخاصة بالعملية التجارية، لإحكام الرقابة على كل الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التأكد من جودتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أشار مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، إلى أنه تم الدفع بسيارات الضبطية القضائية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، حتى تم تغطية 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وجار التعميم على باقى المحافظات، مشيرا إلى أنه يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن 19588.

وأضاف أن الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، تلقى 700 شكوى خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتمت الاستجابة والتعامل مع 90% منها، وجار التنسيق للتعامل وحل المشكلات المتبقية بالتنسيق مع مختلف الجهات.

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وفى سياق متصل، اطمأن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، على سيارة أطفال بلا مأوى التابعة لوزراة التضامن الاجتماعى للتأكد من الخدمات التى تقدمها تلك الوحدة المتنقلة للأطفال.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن السيارة ترصد أطفال بلا مأوى، لتأهيلهم ورعايتهم صحيا، وتعليمهم الرسم وعدد من الأنشطة والتواصل مع أسرهم، وتحويل من لم يستدل على أسرهم إلى أديرة الرعاية.