محافظة الجيزة تتكفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

ووجه محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذى الإدارات التعليمية بالمحافظة بعمل حصر شامل بأسماء الطلبة غير قادرين على تسديد المصروفات المدرسية بعد إرفاق المستندات والأبحاث الخاصة بكل طالب التى تدل على عدم قدرته على دفع المصروفات الدراسية لكى تتكفل المحافظة بدفع كل المصروفات لهؤلاء الطلاب.
وأشار راشد إلى أن القرار يأتى من منطلق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين محدودى الدخل، وخصوصا عن الطلاب لأداء مقرراتهم الدراسية على أكمل وجه دون أى مشكلات، مشددا على حظر الإعلان عن اسم أى طالب من هؤلاء الطلاب حرصا على مشاعرهم.
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