صلاح حسب الله يشيد بتأكيد السيسى على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من من رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، تبادل وجهات النظر فيه بشأن تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا.





وثمن صلاح حسب الله، فى بيان، اليوم، تأكيد الرئيس السيسى على موقف مصر الاستراتيجى الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن، ودعوة كل الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابى البناء فى المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين، وإعلان القاهرة، للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبى نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية. وأشاد المتحدث باسم مجلس النواب، بتأكيد الرئيس السيسى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى، باعتبارها مسألة أمن قومى وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يتضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، معتبرا إعراب رئيس الوزراء البريطانى عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية دليل نجاح مصر فى كسب التأييد الاوروبى والدولى لرؤيتها الثاقبة لحل الأزمة الليبية.

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