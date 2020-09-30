لخدمة المواطنين.. رسميا افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة (صور)

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افتتحت وزارة الداخلية نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة، وتمارس الشرطة أعمالها منه، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي الانتهاء من تطويرعدد من أقسام الشرطة، تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
, فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة، والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة، ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد، وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية ، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور، ولكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.
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