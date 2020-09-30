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موجز السوشيال ميديا .. أحمد سعد برفقة خطيبته في صورة رومانسية .. #موسيماني يتصدر تويتر

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نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

كندا علوش تنشر صورة من كواليس ضي القمر
خطيرة.. أحمد سعد برفقة خطيبته في صورة رومانسية
بعد إطلاقها من وزارة الرياضة.. نجوم يدعمون مبادرة "نكمل بعض" لنشر السلام
حسن شاكوش لـ جمهوره: نفسي أفرح بس خايف
هاشتاج الاهلي يتصدر تويتر قبل مباراته مع النصر السعودي
بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر
شاهد.. عصام الحضري يستعرض عضلاته في الجيم
بعد أدائه اليمين الدستوري.. #الشيخ_نواف_الاحمد يتصدر تويتر
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. أحمد سعد برفقة خطيبته في صورة رومانسية .. #موسيماني يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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