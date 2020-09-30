طريق الخير والسلام .. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ أمير دولة الكويت الجديد

بعثت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة للأمير نواف الأحمد أمير دولة الكويت لتوليه منصب أمير البلاد.

وجاء في نص البرقية، سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يطيب لي أن أهنئكم بتقلدكم منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.

وتابع قائلآ، طالبين من الله ان يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق، واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف، نصلي أن يحفظكم الرب القدير ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدي خطاكم في طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربي الكبير وللإنسانية كلها.

ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة قائد الانسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت وعلى المستويين الإقليمي والدولي، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعاء.

وأضاف نذكر له مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالي مصر، بشكل ساهم في تعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا ولأسرته الكريمة ، ونسأل الله القدير أن يعوض الشقيقة الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والنماء، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي في غدٍ أكثر إشراقًا.