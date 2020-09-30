نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة ارتفعت لتصل الي 75 %، مما يزيد من حرارة الطقس.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل للحرارة السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

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وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار خفيفة 30% علي السواحل الشمالية وتكون متوسطة 30% علي جنوب سيناء، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.