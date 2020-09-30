نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تبدأ رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

اشار المحافظ انه جارى تنفيذ اعمال تطوير للعديد من المحاور المرورية لتحقيق السيوله المرورية والتسهيل على المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للاعمال المنفذه من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لاعلى المعايير.

اشار المحافظ انه جارى تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بطريق ترعة الزمر بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم وذلك بطول 2 كم تقريبا ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بالمركز وذلك تحت اشراف مديرية الطرق بالمحافظة.

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مضيفا انه جارى رصف طريق محطة ابوغالب بطول٢ كم وبعرض ٧ متر اضافة الى متابعة اعمال رصف طريق مدخل ابوغالب بطول١٧٥٠ متر وبعرض ١٠ متر حيث تم وضع الطبقه الاسفلتيه الاولى وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر كما تم استكمال رصف طريق "البريد" بطول ٣٥٠م تقريبا وبعرض ٦ متر بمركز الواحات البحرية ويعد احدى الطرق الحيوية بالمركز .

لافتا انه تم متابعه اعمال الرصف بمدينة الحوامدية حيث تم البدء بشارع سمير صادق من منطقة مستودع الانابيب الي تقاطع شارع سعد زغلول حيث تم وضع طبقة السن استعدادا لاعمال الرصف.

اشار راشد انه تم البدء فى رصف ش ٢ بمدينة التحرير ورفع كفاءة الطريق وترميم المناطق المعيبة بطبقة الرصف بشارع نصوح بحى شمال الجيزة كما تم البدء فى أعمال رصف شارع المنشية من ميدان الساعة إلي الدائري بحى الهرم بالاضافه الى استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بالمناطق الغير مخططة بالحى وشملت متفرعات شارع كعبيش والمنصورية فيصل ومتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم وتطوير ووضع طبقه الاسفلت بشارع همدان بجوار السوبر جيت من شارع مراد بحي جنوب الجيزة مشيرا انه تم تجريد الاتربه ورفع المخلفات وتعديل الارصفه المتعديه علي خط التنظيم بشارع بسام الشريف من شارع سلامه الراضي وحتي شارع سيد ابو الخير من شارع الهرم بحى العمرانية وذلك تمهيدا لرصف الشارع.

