نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس أمناء القاهرة يزور الوحدة الصحية بالتجمع الأول في المقال التالي
وعن سكان التجمع الاول والتجمع الخامس مهندس يوسف ابو الحسن، الاستاذ شعبان حسن، ومهندس محمد عفيفى، ومهندس عمرو راضى، ومهندسه منار سليم، والدكتورة نهى عز الدين، والاستاذ محمد أنور.
حيث تفقد الوحش اداء العمل وقام بتشكيل لجان متابعة من اعضاء مجلس الامناء والسكان لمتابعة سير العمل والاداء الطبى ودعى الى حسن مقابلة المرضى والعمل على حل مشاكلهم وتوفير الرعاية الصحية ومتطلبات التمريض.
وشدد الوحش على ان مقدم الخدمة وحسن المقابلة للمريض لها دور فعال فى الحالة للمريض ولها مرجوع لحالتة وتؤثر على حالتة النفسية.
كما تبرع بجهاز ووحدة اسنان متطورة وكراسى استراحة للمواطنين وطالب بحصر المتطلبات للعمل على توفيرها بأسرع وقت
وقد استقبله الدكتورة عبير السعيد مدير عام المنطقة ومساعديها وكان لقاء مثمر ويبتسم بالود والتعاون المشترك والرقى من أجل المصلحة العامة.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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