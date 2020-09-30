المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف بطولة الجمهورية لذوي الاعاقات الذهنية

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أحمد جودة - القاهرة - استضاف المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، مسابقة الدور الأول من بطولة الجمهورية لذوي الإعاقات الذهنية على الملاعب الخماسية في الفترة من 28- 29 سبتمبر الجاري.
كما يستضيف المركز الأوليمبي بالمعادي تدريبات فريق سيدات رفع الأثقال البارالمبي بعد فترة توقف طويلة منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ لرفع مستوى سيدات رفع الأثقال البارالمبي والاستعداد الجيد لاوليمبياد طوكيو والتي تقام العام المقبل.
وحرص مسئولو المركز الأوليمبي بالمعادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات.
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