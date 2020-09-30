نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تتكفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك في إطار دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية خاصة أبناءنا الطلاب.

ووجه محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بعمل حصر شامل بأسماء الطلبة غير قادرين على تسديد المصروفات المدرسية بعد إرفاق المستندات والأبحاث الخاصة بكل طالب التي تدل على عدم قدرة الطالب على دفع المصروفات الدراسية لكى تتكفل المحافظة بدفع كافة المصروفات لهؤلاء الطلاب.

وأشار راشد أن القرار يأتى من منطلق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين محدودى الدخل وخاصه امام الطلاب لاداء مقرراتهم الدراسية على اكمل وجه دون اى مشكلات مشدداً على حظر الاعلان عن اسماء اى طالب من هؤلاء الطلاب حرصاً على مشاعرهم.