عاجل.. السيسى: مصر حرصت على دعم جهود إفريقيا فى الحفاظ على التنوع البيولوجى

وأضاف خلال مشاركته فى قمة التنوع البيولوجي ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر حرصت على العمل مع الجميع لضمان خروج التنوع البيولوجى على نحو متوازن.

وأشار السيسى إلى أن مصر حرصت على دعم جهود القارة الإفريقية فى الحفاظ على التنوع البيولوجى ووقف تدهور الطبيعة، مؤكدا أنه من الضرورى التحرك بشكل أكثر فاعلية فى مواجهة التطورات التى تهدد دولنا كافة.