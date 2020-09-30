عاجل .. السيسى : مصر وضعت نظما فعالة لصوّن الطبيعة خصوصا نهر النيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ثراء التنوع البيولوجى وحمايته يؤثر بشكل مباشر على كافة مناحى الحياة، وإدراكاً منها لذلك، وضعت مصر نظماً فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها، لاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت فيها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.





وأضاف الرئيس، خلال مشاركته فى قمة التنوع البيولوجى ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "حرصت مصر دوماً – وما تزال - على استدامة النظم الإيكولوجية لحوض النهر، ولطالما دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولة، بالنظر لكون المياه هى حجر الزاوية فى جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجى وحماية الطبيعة".

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