الرئيس السيسي: ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيق الصلة بالتنوع البيولوجى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كلمته أمام قمة التنوع البيولوجى ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيق الصلة بالتنوع البيولوجى.

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