السيسي: التدخل البشرى فى الطبيعة يحتم علينا التحرك لمواجهة التهديدات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قمة المناخ تنعقد فى ظل ظروف استثنانى يتمثل فى انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التدهور المضطرد فى التنوع البيولوجى والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الطبيعية بات يحتم علينا التحرك بشكل اكثر تنسيقا وفاعلية فى مواجهة التطورات التى تهدد دولنا. Advertisements وأضاف السيسى خلال قمة التنوع البيولوجى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيقا الصلة لفقدان التنوع البيولوجى، وأن العالم أمام اختبار حقيقى فى علاقتنا مع الطبيعة.

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