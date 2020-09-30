أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات النوعية المختلفة.
وأضاف السيسى، فى كلمة له بقمة التنوع البيولوجى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر فى شرم الشيخ عام 2018 إطلاق مسار للتفاوض حول الغطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.
وقال الرئيس، أن مصر حرصت على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجى لما بعد 2020 على نحو عادل ومتوازن، مبينا: "ونتطلع على اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل فى الصين، وإيمانا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة فى هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدنى وقطاع خاص".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: أطلقنا مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجى بالقطاعات النوعية المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.