الرئيس السيسي: مصر حرصت دوما على استدامة النظم الأيكولوجية لحوض نهر النيل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر حرصت دوما وما تزال على استدامة النظم الايكولوجية لحوض نهر النيل، ودعت إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولها كون المياه حجر الزاوية فى الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة. Advertisements وأضاف السيسى خلال قمة التنوع البيولوجى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن جائحة كورونا فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولى، وعززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة.

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