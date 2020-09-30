الرئيس السيسى: ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا على التنوع البيولوجي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيق الصلة فى التنوع البيولوجى. وأضاف خلال كلمته في قمة التنوع البيولوجي أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم رفع مستوى تعهداتنا فى التصدي له. وشدد على التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أن مصر وضعت سبلا فعالة لحماية الطبيعة.

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