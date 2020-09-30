نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمهات مصر": تدريس الفرنسية يحقق تكافؤ الفرص بين المدارس الحكومية والخاصة في المقال التالي
وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، أن تدريس اللغات للطلاب هو الذي كان يميز بين المدارس الخاصة والدولية وبين المدارس الحكومية، وهو ما يعتبر تطور كبير للمدارس الحكومية ويمنح طلابها فرصة تعليم لغة أجنبية ثانية، لافته أن ذلك يحقق بشكل كبير تكافؤ الفرص.
وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في إطار خطط تطوير التعليم.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون في توفير مصادر رقمية متنوعة باللغة الفرنسية على بنك المعرفة ومنصات التعليم التي أطلقتها الوزارة وكذلك تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، واستكمال التعاون في ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة وإتاحته باللغة الفرنسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أمهات مصر": تدريس الفرنسية يحقق تكافؤ الفرص بين المدارس الحكومية والخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.