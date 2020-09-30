جامعة بنها : لا زيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور جمال السعيد، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد وآليات تطبيق نظام التعليم الهجين وإجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد.

واستهل السعيد، الاجتماع، بتقديم التهنئة للدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد، كما وجه السعيد الشكر للدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة السابق، على جهوده المخلصة فى العمل، مؤكدا أنه أدى كل ما لديه لخدمة الجامعة فى ظروف صعبة.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور عادل عدوى الأستاذ بكلية الطب ووزير الصحة الأسبق لتوليه رئاسة الجمعية الطبية المصرية، وعضويته فى مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية.

كما قدم السعيد التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والشكر للدكتور رجب مجاهد عميد الكلية السابق على مجهوداته طوال فترة عمله عميدا للكلية.