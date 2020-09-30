جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور جمال السعيد، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد وآليات تطبيق نظام التعليم الهجين وإجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد.
واستهل السعيد، الاجتماع، بتقديم التهنئة للدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد، كما وجه السعيد الشكر للدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة السابق، على جهوده المخلصة فى العمل، مؤكدا أنه أدى كل ما لديه لخدمة الجامعة فى ظروف صعبة.
كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور عادل عدوى الأستاذ بكلية الطب ووزير الصحة الأسبق لتوليه رئاسة الجمعية الطبية المصرية، وعضويته فى مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية.
كما قدم السعيد التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا والشكر للدكتور رجب مجاهد عميد الكلية السابق على مجهوداته طوال فترة عمله عميدا للكلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة بنها : لا زيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.