الرى تستعرض أحد التجارب الناجحة فى ترشيد استهلاك المياه للزراعة بكفر الشيخ

زار وفد وزارة الرى والموارد المائية، ومشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه "ستار" الممول من الاتحاد الأوروبى، "بسيونى الشلقانى" المزارع الفائز بالمركز الأول فى المسابقة القومية الثالثة لترشيد استهلاك المياه للمزارعين، "حافظ عليها ... تلاقيها" بمحافظة كفر الشيخ.





شارك فى الزيارة كل من المهندس أشرف المحمدى وكيل الوزارة بكفر الشيخ، والمهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندس عماد محمود مدير عام الاستخدامات المائية.

وقال مدير عام الاستخدامات المائية، إن الوزارة وللعام الثالث على التوالى - تحت رعاية الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة - تنظم هذه المسابقة بين المزارعين، لتشجيع تبنى أنظمة الرى الحديث بناء على دراسات علمية يتم إجراؤها فى الوزارة، من أجل تحقيق أعلى إنتاجية للفدان فى مصر وطبقا للمعايير العالمية.

وأضاف أنه يتم عمل دراسات فنية فى الوزارة، من أجل عمليات غسيل الأراضى، والتى تساعد بشكل كبير فى استخدام أنظمة الرى الحديثة.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، إن الوزير سيطبق سريان مستمر للترع التى تعتمد على الرى الحديث، كما ستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفنى لكل مزارع متبنى لنظام الرى بالتنقيط "الرى الحديث".

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من جهته، قال بسيونى الشلقانى الفائز الأول بالمسابقة الثالثة، إن الرى بالتنقيط أدى إلى التقليل من الأمراض الفطرية والبكتيرية، التى تكثر فى الرى بالغمر، مما أدى إلى تقليل استخدام المبيدات التى تقاوم الأمراض.

وأشار إلى أن ذلك انعكس على تقليل تكلفة المبيدات فى الرى بالتنقيط، مقارنة بتكلفة المبيدات فى الرى بالغمر بالإضافة إلى أن استخدام الرى بالتنقيط زاد من جودة وكمية المحصول مقارنة بالرى بالغمر.

وأضاف أنه على سبيل المثال، فإن استخدام الرى الحديث فى زراعة البصل يحقق أعلى عائد للفدان، على مستوى العالم ناصحا بذلك كل المزارعين.