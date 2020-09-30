إطلاق اسم رئيس مدينة دمنهور الراحل على مدرسة فى البحيرة تخليدا لذكراه

وأكد المحافظ - فى تصريحات صحفية- أن الفقيد أدى عمله بتفانى وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجا يحتذى به، ومثالا للإخلاص والتفانى فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، فضلا عن تمتعه بحب واحترام جميع من يعرفه من أقرانه فى العمل.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم فى البحيرة الدكتور محمد سعد محمد إنه سيتم وضع اللافتة الخاصة باسم المدرسة الجديد لتحمل اسم المحاسب محمد على خميس، لتكون رمزاً واسماً وتقديرا لأحد أبناء الدولة المخلصين وتكريما وتخليدا لذكراه.