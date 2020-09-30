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إطلاق اسم رئيس مدينة دمنهور الراحل على مدرسة فى البحيرة تخليدا لذكراه

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أ ش أ 2020-09-30 17:49 0 تبليغ

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قرر محافظ البحيرة هشام آمنة، إطلاق اسم المحاسب محمد على خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور الذى وافته المنية اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس المُستجد، على مدرسة دمنهور المتميزة الرسمية للغات، تخليدا وتكريما لذكراه.

وأكد المحافظ - فى تصريحات صحفية- أن الفقيد أدى عمله بتفانى وحب وإخلاص لوطنه، فكان نموذجا يحتذى به، ومثالا للإخلاص والتفانى فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، فضلا عن تمتعه بحب واحترام جميع من يعرفه من أقرانه فى العمل.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم فى البحيرة الدكتور محمد سعد محمد إنه سيتم وضع اللافتة الخاصة باسم المدرسة الجديد لتحمل اسم المحاسب محمد على خميس، لتكون رمزاً واسماً وتقديرا لأحد أبناء الدولة المخلصين وتكريما وتخليدا لذكراه.

 

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