وكيل صحة الشرقية يناقش مشاركة أبناء المحافظة بالتجارب السريرية للقاح كورونا

شارك الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور نواب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات، ورؤساء المراكز والمدن.





وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات فى مختلف الجوانب الخدمية والأمور الهامة التى تخص المواطنين بمحافظة الشرقية. ومن الجانب الصحى، جرت مناقشة سبل التعاون بين مديرية الشؤون الصحية، والمديريات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن فى مشاركة أبناء المحافظة فى المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد الانتهاء من التجارب بمرحلة المعامل، والخلية، والحيوانات، والمرحلة الأولى والثانية للإنسان، والذى يضع مصر فى مقدمة الدول التى تشترك فى الوصول إلى لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، ومن المستهدف مشاركة 45 ألف مبحوث لهذا اللقاح على مستوى العالم، منها 6 آلاف بمصر. كما جرت مناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمدارس، وأعمال الرش والتطهير، بالتنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم والأزهر.

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