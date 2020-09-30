فى سيمنار علمى .. أمانى ألبرت تناقش دور الذكاء الاصطناعى فى صناعة المحتوى

تعقد شعبة الشائعات والأخبار الزائفة بمنتدى الأصالة والتجديد فى بحوث الإعلام العربية، بالتعاون مع مركز بحوث الرأى العام لكلية الإعلام جامعة جنوب الوادى، فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، يوم الجمعة المقبل، سيمنارا علميا حول "الأخبار الزائفة وتقنيات الذكاء الاصطناعى .. هل هى أدوات لتحسين المصداقية أم مصنع للأخبار الزائفة؟".





ويقام السيمنار عبر تطبيق زووم بواسطة الرابط التالى: اضغط هنا

يأتى السيمنار برعاية الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالى للإعلام بالشروق فى القاهرة ومؤسس المنتدى، والدكتورة أمانى ألبرت المستشار الإعلامى لجامعة بنى سويف والمتحدث الرئيس فى السيمنار.

كما يشارك فى السيمنار الدكتورة كريمة كمال مدير مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادى، والدكتورة بسنت محمد عطية رئيس قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

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ومن المقرر أن تناقش أمانى ألبرت دور الذكاء الاصطناعى فى صناعة المحتوى والكشف عن الأخبار الزائفة، كما ترد على سؤال "هل تتفوق الآلة على البشر؟ كما ستناقش دور تقنيات الذكاء الاصطناعى هل تكون كطوق نجاة أم شريك فى الضجيج الإعلامى؟ وهل هى تقنيات لتحسين المصداقية أم مصنع للأخبار الزائفة؟

وتشير الدكتورة كريمة كمال إلى أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه للمركز، فى سياق توجه الجامعة نحو الاهتمام بالقضايا التى تهم الجمهور، كما أن الفترة القادمة ستشهد عدد من السيمنارات لخلق مناخ بحثى متكامل، ولضمان التفاعل الإيجابى مع قضايا المجتمع.

وتقول الدكتورة بسنت محمد عطية رئيس قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، إنه لابد من مناقشة مدى تقبل الصحفيين والقائمين بالاتصال وحراس البوابات الإعلامية، لاستخدام الذكاء الاصطناعى ودوره فى صناعة المحتوى.