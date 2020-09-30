عاجل .. الرئيس السيسى يوجه بتطوير قطاع النقل البحرى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية.





وتناول الاجتماع استعراض تطوير منظومة النقل البحرى وإدارة الموانئ فى مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسى بتطوير قطاع النقل البحرى، لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر، ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم، تعظيماً لموقع مصر الجغرافى الفريد، وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة. وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية فى هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية فى مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية فى منظومة النقل البحرى فى مصر من الشركات العاملة فى الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.

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