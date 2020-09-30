نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة توافق على 7 مقترحات لدعم القطاع السياحي.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعرض مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحي على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي انعقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2020 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ظل دعم الحكومة للقطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات بشأن سياسات مساندة القطاع وتشجيع السياحة خلال الموسم السياحي الشتوي (من 1 نوفمبر 2020 حتى 30 أبريل 2021)، وتم عرض توصيات اللجنة علي مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء 30 سبتمبر2020 والذي بدوره وافق على الآتي:

استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

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تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و ذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتي سبتمبر الجاري.

تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

إن هذه الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء تفوق بكثير الاجراءات السابقة وتعتبر دعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.

وأكد الدكتور خالد العناني أن هذه الاجراءات المتخذة لتشجيع ودعم القطاع السياحي ستكون مقرونة بالاحتفاظ بالعمالة وسداد مستحقاتها.