عاجل .. الرئيس السيسى يستعرض جهود استعادة إرث تربية وإنتاج الخيول العربية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بمشاركة رجال أعمال متخصصين فى مجال تربية وإنتاج الخيل العربى المصرى.





تناول الاجتماع استعراض جهود الدولة فى استعادة الإرث المصرى، فى تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة.

واطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمى "مرابط مصر"، لتربية وانتاج الخيل العربى المصرى الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقاً للمعايير الدولية، داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة، النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.

كما وجه بدراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة، التى باتت تمتلكها مصر مؤخراً من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات.

ووجه الرئيس السيسى أيضا بتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع، من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة فى هذا المجال.